Volti vecchi e volti nuovi in quel di Appiano Gentile, dove, al Centro Sportivo Suning proseguono gli allenamenti in vista del primo impegno della nuova stagione, in programma per martedì 12 luglio alle 18.30 contro il Lugano. La squadra di Inzaghi, ancora in attesa di completarsi del tutto, ha svolto una seduta di allenamento, durante il quale Inzaghi and co hanno assistito alle "prime magie di Asllani in nerazzurro". Mkhitaryan, che ieri non ha preso parte all'allenamento congiunto per la gestione post infortunio nella finale di Conference League, ha lavorato coi compagni come avvenuto anche nei primi giorni.