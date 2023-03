Daniele Fortunato, ex centrocampista di Torino e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare le stagioni di Inter e Milan. "Potrebbero essere più vicine al Napoli. Sento parlare Inzaghi e Pioli ed è vero che questo Napoli è stratosferico ma i partenopei vengono affrontati solo due volte da queste squadre - le sue parole -. Le milanesi hanno perso punti con formazioni che lottano per non retrocedere e ora entrambe sono indietro di tantissimi punti. E' mancata continuità e certi giocatori per varie situazioni non sono riusciti ad essere competitivi. Milan e Inter sono ai quarti di Champions ma il campionato ti dà l'indicazione del vero valore della squadra e le due formazioni sono mancate troppo".