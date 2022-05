Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, apre la sua 'casa' ai tifosi del Milan, dei quali lui fa parte, annunciando la disponibilità di Piazza Città di Lombardia, dove hanno sede gli uffici regionali, per il maxischermo da installare per la partita col Sassuolo: "Ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo. Da presidente dei lombardi, oltre che da tifoso milanista, metto a disposizione Piazza Città di Lombardia, qualora la società e le istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione", scrive su Facebook.