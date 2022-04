"Il campionato Primavera non è competitivo abbastanza da preparare i giovani per la prima squadra. Magari si può riformulare, in Portogallo ci sono le squadre B che giocano in Segunda Liga ed è un modo diverso per preparare i giovani". E' l'opinione espressa da Paulo Fonseca, allenatore lusitano con un passato in Serie A alla Roma, ai microfoni della Rai.