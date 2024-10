Archiviate le gare delle 18.45, la seconda giornata di Europa League prosegue nella serata che vede in campo anche la Roma. I giallorossi escono clamorosamente sconfitti in casa dell'Elfsborg: a pochi minuti dalla fine del primo tempo Baidoo trasforma il rigore concesso per tocco di mano di Baldanzi. In Svezia finisce 1-0. Da segnalare anche lo spettacolare 3-3 tra Porto e Manchester United e il poker del Lione.

Tutti i risultati di Europa League:

Ahtletic-AZ Alkmaar 2-0

Besiktas-Eintracht Francoforte 1-3

Elfsborg-Roma 1-0

Porto-Manchester United 3-3

PAOK-FCSB 0-1

Viktoria Plzen-Ludogorets 0-0

Rangers-Olympique Lione 1-4

Royale Union SG-Bodo/Glimt 0-0

Twente-Fenerbahce 1-1