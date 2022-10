Intervenuto ai microfoni di Primocanale, l'ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi ha espresso la sua amarezza per quanto fatto vedere dai blucerchiati ieri sera contro l'Inter: "A San Siro la Sampdoria è durata venti minuti, mi sembra un po’ troppo poco per cercare di trovare delle sicurezze in proiezione di una salvezza. Con questo atteggiamento adesso faccio fatica a pensare che si possa salvare, con tutto il bene che voglio alla Sampdoria. Questa non era una partita che dovevi vincere, ma se avevi un atteggiamento propositivo, fai una grande gara pur perdendo e dai tutto, allora resta accesa una fiammella. Va benissimo il cambio dell’allenatore, ma come dico sempre il problema più grosso è chi va in campo".