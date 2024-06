Appuntamento fissato: la riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 10 di venerdì 14 giugno. Nel comunicato della FIGC vengono elencati gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione della riunione dello scorso 14 maggio e alle comunicazioni del presidente: spicca il tema delle Seconde Squadre.

Ecco l'elenco nel dettaglio: "informativa del segretario generale; piano di Audit integrato 2024; esame eventuali ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2024/2025: provvedimenti conseguenti; eventuale partecipazione di ulteriori Seconde Squadre di Serie A al campionato di Serie C 2024/2025: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri per l’eventuale riammissione ai campionati Serie A e Serie B 2024/2025: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri per l’eventuale riammissione al campionato Serie C 2024/2025 ex art. 49, comma 4 bis, delle NOIF: provvedimenti conseguenti; regolamento LND ex art. 49, comma 1, lett. C), delle NOIF: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri per gli eventuali ripescaggi nei campionati professionistici 2024/2025: provvedimenti conseguenti; criteri per gli eventuali ripescaggi in Serie A e Serie B femminile 2024/2025; termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2024/2025; termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Serie B Femminile stagione sportiva 2024/2025; principi informatori del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delle delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali".