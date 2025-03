Raffaele Palladino si avvicina a Fiorentina-Atalanta con la voglia di dimostrare che, a volte, l'allievo può superare il maestro. Che, in questo, è Gian Piero Gasperini, una figura fondamentale per tutto il movimento calcistico italiano, secondo il tecnico dei gigliati: "Per me è, Gasp un maestro, con lui ho visto le cose in maniera diversa, ha rivoluzionato il calcio italiano - le sue parole in conferenza stampa -. Ho cercato di prendere da lui tutte le cose che si possono prendere. Comunque lui è uno, non si può fare copia e incolla con nessuno, a maggior ragione con lui".