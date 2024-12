Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta ai rigori contro l'Empoli nell'ottavo di finale di Coppa Italia.

"Bove? Ovvio che una cosa così grave dia un contraccolpo. Abbiamo vissuto tre giorni col pensiero sempre verso di lui e a livello emotivo ci ha tolto qualcosa sicuramente - le sue parole -. La squadra nel primo tempo era contratta, non serena, abbiamo fatto errori che di solito non facciamo. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, non rimprovero nulla. Ho fatto la formazione che ritenevo la migliore possibile per oggi. Io faccio tante rotazioni ma domenica non abbiamo quasi giocato e lunedì non ci siamo allenati. Ho dato continuità a quelli dell'Inter, poi Adli aveva la febbre".

Anche Cataldi ha parlato di Bove nel post partita ai microfoni di Mediaset. "Penso che non sia stato facile, nonostante tutto, giocare questa partita. Nel primo tempo ce ne siamo accorti, eravamo un po' bloccati - le sue parole -. Sappiamo che Edo sta bene, non diciamo altro perché sappiamo che vuole che non se ne parli troppo. Non meritavamo questo risultato, ma il campo ha detto questo".