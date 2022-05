Forse Juve-Lazio potrebbe non essere stata l'ultima gara di Paulo Dybala in maglia bianconera. Non perché la Joya abbia deciso, a sorpresa, di rinnovare il contratto con i bianconeri dopo le lacrime copiose versate lunedì scorso allo Stadium, ma semplicemente perché è stato convocato regolarmente per il match di domani sera con la Fiorentina, contrariamente all'indiscrezione uscita nelle scorse ore. Lo ha spiegato indirettamente Massimilano Allegri, parlando alla vigilia dela sfida dle Franchi ai colleghi di JTV: "Andremo tutti a Firenze, a parte Danilo, Chiesa e De Sciglio poi gli altri sono tutti disponibili. Rientra anche McKennie, che magari farà un pezzetto di partita", le parole del tecnico toscano.