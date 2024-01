Ritmi alti e grande agonismo al Franchi nel primo tempo tra Fiorentina e Inter, conclusosi con i nerazzurri avanti 1-0 grazie al colpo di testa dii Lautaro su corner di Asllani al 14'. Un solo gol ma molte occasioni per smuovere il tabellino, soprattutto sponda nerazzurra dove un salvataggio last second di Faraoni su Carlos Augusto, una fuga con inciampo finale di Thuram e una bella respinta di Terracciano su Frattesi negano una seconda gioia alla squadra di Inzaghi. Dall'altra parte, i viola mantengono a lungo il pallino del gioco creando due nitide occasioni con Bonaventura, fermato da Sommer e Nzola, sul quale Bastoni è decisivo.

Nel complesso l'Inter interpreta bene la gara, aspettando nella propria metà campo di poter ripartire velocemente sugli errori degli avversari e concedendo il minimo sindacale alla squadra di Italiano, che comunque nel finale ha messo con costanza il pallone nell'area nerazzurra.