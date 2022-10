Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, si è concesso ai microfoni di DAZN prima della sfida di Conference League contro il Basaksehir. "Non voglio entrare nella questione dei moduli, la nostra squadra gioca un 4-3-3 offensivo - le sue parole -. Abbiamo rimontato con l'Inter, abbiamo commesso degli errori che sia in campionato che in Conference non ti puoi permettere. Speriamo che la fortuna possa tornare dalla nostra parte, anche per la nostra tifoseria dopo il loro supporto contro l'Inter. Dobbiamo essere concentrati, abbiamo bisogno dell'aiuto dei tifosi e speriamo di fare una bella partita oltre al risultato".