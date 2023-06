"Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, abbiamo dato tutto quello che avevamo per tutta la stagione e insieme abbiamo raggiunto due finali. Finire dalla parte dei perdenti è una sensazione dolorosa per i giocatori e per i nostri tifosi, volevamo davvero condividere questo trionfo con tutti voi e il mio più grande rammarico è non averlo potuto fare" scrive su Instagram Sofyan Amrabat, che molto probabilmente a fine stagione saluterà la Fiorentina, squadra con la quale ha affrontato e perso quest'anno due finali, quella contro l'Inter in Coppa Italia e quella contro il West Ham in Conference.