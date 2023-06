Finisce 1-1 tra Cagliari e Bari il primo atto della finale di Play Off di Serie B che, al termine della gara di ritorno in programma per domenica 11 giugno, decreterà l'ultima promossa nel massimo campionato italiano. Gara beffarda per la squadra di Ranieri che passa in vantaggio al nono minuto con Lapadula, para un rigore a Cheddira al 39esimo, ma poi concede agli ospiti un’altra occasione dal dischetto al 96esimo, occasione che questa volta Antenucci, appena entrato, non sbaglia.

Finisce dunque in parità all’Unipol Domus, dove Sebastiano Esposito dove gioca settantatré minuti prima di essere sostituito da Folorunsho a quasi mezz’ora dalla ripresa.