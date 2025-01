Dividono la torta in parti uguali Venezia ed Empoli a margine del primo match del giorno della 19esima gara di Serie A EniLive. È Pohjanpalo ad aprire le marcature in maniera rocambolesca, approfittando di un erroraccio del portiere empolese Devis Vasquez che vede un tentativo di lancio lungo rimbalzare direttamente sul corpo del finnico prima di infilarsi in porta. Poco meno di mezz'ora dopo cambia il volto della partita grazie all'interista in prestito all'Empoli, Sebastiano Esposito, sempre più irrefrenabile. L'attaccante biancoazzurro, assistito da Lorenzo Colombo, appoggia una bella conclusione alle spalle dell'altro ex canterano nerazzurro Filip Stankovic per il pareggio. Esposito che finisce ancora una volta nel taccuino della Lega che a fine gara lo premia come MVP della partita.

Gli ospiti ci provano fino all'ultimo a trovare un vantaggio che però un incontenibile Stankovic nega fino allo stremo. Finisce prima dei novanta minuti la gara dell'ex Inter, Gaetano Oristanio uscito al 70esimo per infortunio, e lascia il campo qualche manciata di minuti prima del triplice fischio anche Esposito che al 62esimo aveva rimediato un giallo per trattenuta proprio all'ex compagno nella Primavera dell'Inter Oristanio.