Numeri che inorgogliscono quelli registrati ieri da Canale 5 per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, vinta per 4-2 dalla squadra di Simone Inzaghi. Gli spettatori sintonizzati ieri sul derby d'Italia sono stati ben 8,7 milioni di spettatori con il 41,5% di share. Un record quasi assoluto come specifica Tvzoom.it che, andando nel dettaglio, parla di 8,762 milioni di spettatori nel primo tempo con il 38,4% di share e 8,851 milioni di spettatori ed il 41.4% nel secondo. Numeri calati invece nei supplementari, durante i quali gli spettatori registrati sono stati 8,417 milioni di spettatori con il 46,9%. La finale di ieri sera su Mediaset ha battuto la finale dell’anno scorso trasmessa sulla Rai, giocata tra Juventus e Atalanta, che aveva registrato 7,977 milioni e il 31% di share. Numeri che migliorano pure i numeri del derby d'Italia della semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione (8,4 milioni di spettatori ed il 30%).