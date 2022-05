In occasione di Juve-Inter, finale di Coppa Italia 2021-22 in programma domani sera all'Olimpico, arbitri e assistenti indosseranno in anteprima una delle nuove divise studiate e realizzate, per la prossima stagione sportiva, da LEGEA, sponsor tecnico e fornitore ufficiale della FIGC-Associazione Italiana Arbitri. Lo storico brand italiano di abbigliamento sportivo grifferà i kit da gara, lo sportswear da allenamento e rappresentanza, oltre alle calzature con una collezione esclusiva dedicata all’AIA.

La nuova maglia è ‘giallo fluo’, colore identificativo della classe arbitrale negli ultimi decenni. Il corpo della maglia è adornato dai taschini frontali tono su tono, dotati di stripes in velcro per agevolare l’apertura durante la direzione di gara. Tra di essi, al centro, è posizionato il logo in alta definizione della FIGC-Associazione Italiana Arbitri, mentre sul taschino destro troviamo la patch dei ‘tre fischietti’ stilizzati in colore oro e nero a celebrare gli arbitri italiani che hanno diretto le finali mondiali: Sergio Gonella (1978), Pierluigi Collina (2002) e Nicola Rizzoli (2014).

Le maniche sono adornate da un pattern a tratti psichedelico, con rifiniture sul fondo in yuko nero così come il colletto a V. Lungo i fianchi è posizionata la banda di colore nero che riproduce in sequenza la vela LEGEA, logo storico dell’azienda. Agli innovativi aspetti grafici e stilistici si coniuga un’alta tecnicità del prodotto. Le maglie sono state realizzate in TREE-TECH LEGEA, tessuto ultraleggero traspirante. Questa soluzione tecnologica, abbinata alla particolare elasticità del tessuto e al taglio slim-fit, favorisce la traspirazione e l’evaporazione del sudore verso l’esterno, garantendo così uno straordinario comfort e piena libertà di movimento. Completano le divise da gara i pantaloncini di colore nero e le calze, che richiamano il colore della maglia.