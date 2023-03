Venerdì prossimo, 24 marzo, si giocherà la sfida amichevole a Backa Topola tra Italia Under 21 e Serbia Under 21. Per i tifosi nerazzurri sarà l'opportunità per vedere all'opera Filip Stankovic, portiere di proprietà dell'Inter oggi in prestito al Volendam. L'estremo difensore, figlio di Dejan, ha festeggiato la convocazione su Instagram: "Sempre un grande onore", ha scritto Stankovic.