"La tendenza negativa di due anni nella spesa dei club per le quote di trasferimento è stata invertita nel 2022, con la spesa totale dello scorso anno che ha raggiunto i 6,5 miliardi di dollari, con un aumento del 33,5% rispetto al 2021, ma ancora al di sotto del massimo storico del 2019", il commento di Emilio Garcia Silvero, FIFA Chief Legal and Compliance Officer.

I dieci trasferimenti più onerosi hanno generato il 12,5% dell'intero importo speso in commissioni nel 2022. Allo stesso modo, dei 2.843 trasferimenti che includevano commissioni, i primi cento sono stati responsabili di quasi il 50% di tutti i soldi spesi in commissioni di trasferimento, con i club inglesi ancora una volta che la fanno da padrona. Per la prima volta, il loro esborso totale ha superato la soglia dei 2 miliardi di dollari raggiungendo un livello record di quasi 2,2 miliardi. Con entrate totali di 740,3 milioni di dollari, i club francesi hanno ricevuto la somma maggiore tra tutte le federazioni. Per la prima volta in assoluto, inoltre, i club portoghesi hanno completato più trasferimenti in entrata rispetto ai club di qualsiasi altra federazione, con un totale di 901. Il Brasile, infine, ha rilasciato il maggior numero di giocatori, con un totale di 998 operazioni in uscita.