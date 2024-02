"Brutta notizia, il mio pensiero è andato a lui e ai figli. Non ci siamo mai persi, anche se stava a Monaco: spesso chiedeva notizie sulla squadra, sui progetti e sui traguardi. Era sempre molto attento a tutto. Persone come lui nel calcio non ce ne sono tante, rimarrà attaccato al mio cuore per sempre". Lo dice Riccardo Ferri, ricordando Andreas Brehme ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Atletico Madrid.

"Gli volevamo tutti bene, avevamo creato un bel gruppo. I problemi sono di tutti, l'affetto è profondo; era quasi come un fratello - - aggiunge il club manager nerazzurro -. Appena lo vedevi e lo sentivi provavi gioia, era generoso e solare. È stato un fulmine a ciel sereno: la notizia ad Appiano ha gelato l'ambiente, anche chi non lo conosceva l'aveva visto e ne conosceva le gesta. Aveva grande postura di destro e di sinistro, era un fenomeno, in campo la davamo a lui per metterla in banca. L'anno scorso l'abbiamo visto a Monaco e salutava tutti: era entusiasta. Era tifoso dell'Inter, quasi un ultrà. Ci coinvolgeva in tutto".