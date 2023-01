Il dilemma è lì da qualche settimana sul tavolo degli uffici della sede dell'Inter, in Viale della Liberazione a Milano: vale la pena fare un braccio di ferro con il PSG per Milan Skriniar? Secondo Ciro Ferrara, il club nerazzurro farebbe bene a intascarsi i pochi milioni dei francesi piuttosto che tenersi un giocatore che rischierebbe di vivere sei mesi non semplici a Milano: "Mi chiedo che interessi abbia l'Inter a tenere Skriniar togliendogli la fascia di capitano e non accettare l'offerta del PSG - le parole dell'ex Juve a DAZN -. Io prenderei i milioni dei francesi, non ha senso tenere Skriniar per perderlo a zero a giugno"