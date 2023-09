L'ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato a Tmw Radio di questo avvio di campionato in serie A: "Pioli ha mantenuto certi principi di gioco. L'Inter, sulle ali della consapevolezza della finale di Champions, continua su quell'onda. Ha fatto tanti cambi ma in campo le certezze sono le stesse. Gli interpreti sono quasi gli stessi e sanno cosa fare in campo. E ha alternative importanti che durante l'anno serviranno molto.

Lautaro è più devastante di Leao, anche se il milanista salta l'uomo come pochi e ha accelerazioni incredibili. E' difficile fare una scelta ora. Insieme sarebbero davvero una grande coppia".