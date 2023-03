"Non vado più allo stadio, la vivo troppo intensamente. Dopo il Triplete dell'Inter ho promesso che non sarei mai più andato allo stadio e così è stato. La finale del Mondiale? Io ai rigori porto sfiga alla mia squadra, quindi sono montato in moto e sono partito. Mi sono infilato sotto un ponte per non sentire neanche le urla dei tifosi. Ovviamente, sembra una barzelletta, la moto non ripartiva. Ho iniziato a correre e mi sono infilato dentro un ristorante nel preciso momento in cui Grosso stava per battere il rigore. Dalla faccia della gente ho capito che era il rigore decisivo: sono uscito e mi sono buttato dentro una siepe. Poi non ricordo più niente. Il calcio per chi la vive intensamente è una delle gioie più grandi. Io metto il Triplete dopo la nascita dei miei figli. Sono felice di vivere così il calcio, sono interista ma apprezzo anche le altre squadre".