Gate.io, nuovo Official Sleeve Partner dell’Inter dalla stagione 2024/25, ha organizzato a Singapore un evento dedicato alla celebrazione della nuova collaborazione con il Club nerazzurro. L’evento, tenutosi alla presenza del Chief Revenue Officer dell'Inter Luca Danovaro e della Inter Legend Andrea Ranocchia, è stata l’occasione per rimarcare l’entusiasmo dell’azienda per l’accordo recentemente avviato con il Club nerazzurro, che permette al brand di apparire sulle maniche delle maglie da gioco della Prima Squadra maschile e delle Inter Women, oltre che delle squadre U20 del Club.

Dopo un momento di incontro con i media locali, si è tenuta la cerimonia di lancio della partnership alla presenza del Dr. Han Lin, fondatore e CEO di Gate.io. Al termine di quest'ultima, Luca Danovaro ha ripercorso il cammino svolto dal Club nerazzurro per posizionarsi come punto di riferimento per il mondo digital e icona di innovazione nel proprio settore, confermando ulteriormente i valori che uniscono i due brand: modernità, attenzione verso la community e spirito vincente a lungo termine