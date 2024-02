"Ci crediamo sempre e per forza perché mollare a febbraio sarebbe drammatico. Certo l'Inter vista contro la Roma è da complimenti, ancor più di quella vista con la Juve". Così Evelina Christillin, membro Uefa e tifosa della Juventus, è intervenuta questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport.

"La Serie A a 18 squadre? Che i dirigenti siano spaccati non è una novità - ha proseguito Christillin -. I campionati a 18 esistono ed esistono anche a 20. Ci sono differenze anche nelle top 5 d'Europa. Che il calendario sia congestionato mi sembra evidente. C'è una spaccatura, spero si mettano d'accordo. Sinceramente con la nuova Champions e il Mondiale per club, forse 18 squadre sarebbero meglio, ma Inghilterra e Spagna sono a 20. La corsa all'oro ha attirato l'attenzione del nuovo format della Champions e del Mondiale per club. Solo l'altro giorno è stato deliberato un montepremi di 3,4 miliardi solo per le tre competizioni europee. La partecipazione alla nuova Champions significa prendere 20 milioni. La situazione del calcio italiano la sapete, per cui i ricavi diventano sempre più alti e si tende a giocare. Da lì la proposta di scendere da 20 a 18 giocando più in Europa che non in Italia".