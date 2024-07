Si interrompe sul più bello l'avventura dell'Italia Under 19 nell'Europeo di categoria. Sogno che si infrange contro la Spagna ai tempi supplementari dopo lo 0-0 dei regolamentari. Sfortunati gli azzurrini di Corradi, rei di aver sprecato varie occasioni per poi essere puniti al 111esimo da Pol Fortuny, centrocampista classe 2005 che porta in vantaggio gli spagnoli tagliando le gambe all'Italia, che non riesce a riacciuffare il risultato, piegandosi all'1-0 finale. Titolare l'interista Luca Di maggio, rimasto in campo fino al 106esimo minuto prima di lasciare il posto a Lorenzo Anghele.