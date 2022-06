E' passato esattamente un anno dal giorno in cui, durante Danimarca-Finlandia degli Europei , Christian Eriksen si è accasciato al suolo improvvisamente, vittima di un'aritmia cardiaca. Soccorso immediatamente, il giocatore ha ripreso conoscenza solo dopo diversi minuti, in cui è stato salvato dall'intervento dei medici.

Successivamente al giocatore è stato impiantato un defibrillatore interno e questo ha messo fine alla sua carriera nell'Inter, dato che in Italia non è consentito giocare in tali condizioni. Risolto il contratto con i nerazzurri, ha trovato casa nel Brentford da gennaio in poi e adesso va verso una possibile nuova destinazione. Secondo alcuni media potrebbe anche tornare al Tottenham, club da cui lo prese l'Inter. Ritroverebbe il suo vecchio tecnico, Antonio Conte.