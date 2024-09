eFootball, simulatore calcistico targato Konami, anche per la stagione 2024/25 sarà l’unico videogioco ad avere le licenze ufficiali di Inter e Milan. Nerazzurri e rossoneri vanno così ad aggiungersi all'Atalanta e alla Lazio nel novero delle collaborazioni esclusive di Konami in Italia. La software house giapponese si dice “orgogliosa di sostenere due dei club più grandi e decorati d'Italia, con 39 scudetti e 10 titoli europei in totale".

Il simulatore calcistico intanto ha già superato i 750 milioni di download su PC, PlayStation, Xbox e sistemi mobile.