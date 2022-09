La nostra terza priorità è creare migliori vantaggi per i membri dell'ECA. Spero che possiate vedere che l'ECA sta lavorando sodo per voi, i nostri membri. I nostri club hanno accesso a servizi legali, finanziari e commerciali. Stiamo anche lanciando un comitato medico che andrà a beneficio di tutti. Queste sono risorse fantastiche.

L'ECA continuerà a costruire relazioni positive con tutte le parti interessate. FIFA, UEFA, CAF, le confederazioni, le leghe, le federazioni nazionali e i tifosi. Continueremo inoltre a coinvolgere i club non ECA e altri importanti stakeholder, in particolare la Commissione europea.

La distribuzione delle vincite è il prossimo argomento importante per il calcio europeo. L'ECA ha sempre promesso di mettere gli interessi collettivi al di sopra degli interessi individuali per proteggere i nostri club e l'ECA. La distribuzione deve essere equa. Vogliamo che tutte le competizioni maschili e femminili crescano. E tutti nel calcio europeo dovrebbero fare di più per avvantaggiare l'intero gioco.

L'ECA ha anche lavorato a stretto contatto con la UEFA sul nuovo formato e accesso alle competizioni maschili post-2024. Ci saranno giochi più emozionanti. Le gare saranno più inclusive. I nostri ricavi cresceranno. Lo abbiamo già visto in Francia e nel Regno Unito. E negli Stati Uniti la nostra crescita supera il 150%, con i diritti spagnoli ancora da vendere. Abbiamo in programma di lavorare con Paramount+ e tutti i nostri altri media partner e titolari dei diritti su come raggiungere un nuovo pubblico, essere innovativi e rimanere pertinenti.

La nostra Joint Venture con la UEFA è lo sviluppo più importante del calcio europeo degli ultimi tempi. Si fonda su un rapporto di fiducia e su un esempio di riforma progressiva. Come ho detto un anno fa, i club che costruivano un rapporto più forte con la UEFA erano fondamentali. La nostra Joint Venture è un grande successo e oggi sono lieto di annunciare che la UEFA e l'ECA hanno firmato una lettera di intenti per stipulare un nuovo MOU fino al 2030. Questa LOI renderà la nostra partnership ancora più forte: abbiamo ricostruito e formò una partnership di pari. I club sono più coinvolti. I club hanno una voce più grande. Il nostro valore commerciale è cresciuto. Grazie al Presidente Ceferin.

La nostra seconda priorità è costruire relazioni ECA più solide. Come puoi vedere, ci sono molte parti interessate da tutto il calcio e altri sport con noi di persona e online oggi. Stiamo lavorando sodo per costruire nuove relazioni. Dovremmo essere orgogliosi che la voce dei nostri club sia al centro del processo decisionale del calcio europeo.

Grazie a Michael Verschueren, alla squadra e alla UEFA per tutto il loro lavoro in questo settore. L'ECA continuerà a fare della stabilità finanziaria una priorità fondamentale.

Le nuove regole di sostenibilità finanziaria sono uno sviluppo positivo. Le regole controllano i costi. Incoraggiano gli investimenti e nuovi investitori. Aiuteranno a garantire la sostenibilità del calcio. Ma dobbiamo stare attenti; livelli pericolosi di debito e magici accordi di equità non sono un percorso sostenibile. Dobbiamo pensare a lungo termine, non a breve termine.

In una lunga lettera scritta dopo la 28esima assemblea generale dell' ECA , Nasser Al-Khelaifi, presidente dell’associazione, ha scritto una lettera nella quale ha ribadito i rapporti con la UEFA , confermando di sostenere la decisione di Nyon di dare vita a una nuova versione del Fair Play Finanziario. "La nostra prima priorità è garantire la stabilità finanziaria all'interno del calcio europeo. Il previsto Recovery Fund è fondamentale per i nostri club - si legge nella missiva firmata dal presidente del PSG -. Il COVID ha colpito tutti noi. Club di tutte le dimensioni. Ho parlato con il presidente Ceferin del fondo. Ha promesso che troveremo una soluzione insieme.

Grazie ad Aki Riihilahti per aver guidato il nostro programma di gestione dei club che coinvolge 108 club diversi e stiamo ispirando la prossima generazione con il nostro programma per giovani talenti. Grazie a Edwin van der Sar per aver guidato i nostri progetti giovanili.

Il nostro nuovo gruppo Sostenibilità e Ambiente guidato da Niclas Carlén migliora l'impatto del calcio sul nostro ambiente. Questo comitato è così importante. L'ambiente è fondamentale per il nostro futuro.

Avevamo promesso che la nuova ECA si sarebbe concentrata maggiormente sui nostri membri e stiamo realizzando.

La nostra quarta priorità è Diversità e Inclusione. Alla nostra Assemblea Generale a Ginevra ci siamo impegnati ad ampliare i nostri membri. Sono contento che abbiamo fatto progressi. Grazie a Lina Souloukou per tutto il tuo lavoro.

La rete ECA ne è un esempio importante. Circa 160 club europei sono stati invitati a beneficiare dei servizi dell'ECA. Di conseguenza, siamo più inclusivi. E dimostriamo che l'ECA si prende cura di tutti i club. Come ho detto prima, la porta dell'ECA è sempre aperta per te.

Il gioco femminile continua a svilupparsi. Come promesso, l'anno prossimo inizierà la nuova adesione all'ECA per i club femminili. Anche gli EURO di questa estate sono stati un enorme successo. Congratulazioni alla UEFA e ai vincitori, l'Inghilterra. E grazie a tutte le nostre giocatrici, sei una fonte di ispirazione.

Tuttavia, dobbiamo essere realistici. Il calcio femminile ha bisogno di grandi investimenti per continuare a crescere. Grazie a Claire Bloomfield, Bianca Rech e Jean-Michel Aulas per aver guidato l'ECA in questo settore e per il loro duro lavoro.

La nostra quinta priorità è il rinnovamento dello spirito e dei valori dell'ECA. Nell'ultimo anno abbiamo dimostrato il potere dell'ECA quando lavoriamo insieme. Non dovremmo concentrarci sul passato, ma le persone non dovrebbero dimenticare da dove veniamo un anno fa. Alcune persone hanno cercato di separarci. Tuttavia, con la nuova ECA, siamo più creativi; più collettivo; più connesso.

Stiamo parlando insieme. Condividiamo idee. Stiamo ascoltando. Stiamo facendo e offrendo di più. E l'ECA è più forte che mai.

Questo è lo spirito che plasmerà il futuro del calcio europeo per club. Dobbiamo andare avanti. Contribuisci con le tue idee, fatti coinvolgere, sii creativo, sii coinvolto.

Siamo una famiglia. Questa è la tua ECA. Questa è casa tua".