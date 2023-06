"Sarà ovviamente una partita speciale per me, perché ho passato 4 anni bellissimi lì e sono molto felice per i titoli che ho vinto con il Manchester City. La nostra generazione è stata l'inizio del nuovo Manchester City". Esordisce così Edin Dzeko ai microfoni di TNT Sports nell'intervista rilasciata in vista della finalissima di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City.

Loro favoriti? Sappiamo che loro sono una squadra forte e che vogliono vincere la Champions League, ma noi crediamo nelle nostre forze - ha aggiunto il bosniaco -. Ci sta che loro siano i favoriti, sono la squadra più forte del mondo. Ma in finale è sempre 50-50, si parte dallo 0-0. Dovremo prepararci al meglio. La finale perfetta? Se l'Inter vince. Con mio gol? L'importante è che vinca l'Inter".