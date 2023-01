È Edin Dzeko , MVP della Supercoppa italiana vinta dall'Inter a Riad, l'uomo copertina del numero di Sportweek in edicola domani con la Gazzetta dello Sport. Nelle pagine del settimanale viene dedicato un focus alla carriera dell'eterno attaccante bosniaco, di cui Luca Toni parla così: "È la rabbia , in senso buono che ti spinge a dare di più ogni volta che senti dire che sei vecchio e a fine carriera.

È un’ovvietà, perché lo sai pure tu di essere agli sgoccioli, che però scatena tutta l’adrenalina che hai in corpo, per dimostrare che non sei finito o almeno che finirai alla grande".