La scorsa estate per settimane sembrava destinato a vestire la maglia dell'Inter dopo il divorzio dalla Juventus, invece alla fine i nerazzurri hanno optato per il ritorno di Romelu Lukaku lasciando strada libera alla Roma. Paulo Dybala oggi è un idolo per i tifosi giallorossi e non sta tradendo le aspettative. in una lunga intervista a Marca l'argentino ha raccontato molti aspetti della sua esperienza nella Capitale, compreso il suo rapporto con José Mourinho: "Prima di arrivare avevo già parlato al telefono con José. Mi è piaciuto il suo modo di comunicare e il suo modo di essere, per come affronta ogni allenamento e ogni partita. Quella chiamata mi convinse a venire alla Roma. Ho avuto l'opportunità di giocare con i migliori al mondo e ora ho la possibilità di stare con uno dei migliori allenatori. Ne sono stato attratto, è un vincente. Il suo modo di essere, il suo carattere, spesso ti aiuta a farti delle domande o ad affrontare ogni allenamento come una partita. Vede tutto come una finale, ogni partita. Al di là del rivale o della competizione, lo vive in un modo unico e mi identifico con questo. Anche io la vedo così. In questo, siamo molto simili e ci aiutiamo a vicenda".