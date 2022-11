"Negli ultimi anni la formazione dei portieri in Africa è migliorata. In questo continente ci sono buoni centri di formazione, soprattutto in Senegal, Ghana, Costa d'Avorio. E accademie di qualità dove si svolge un lavoro specifico". Questa è l'osservazione che fa Michel Dussuyer, ex portiere ed ex commissario tecnico di Guinea, Costa d'Avorio e Benin, ai microfoni del quotidiano Le Monde a proposito della nuova generazione di talenti africani nel ruolo di portiere. "Il calcio africano ha ottimi portieri, ci sono sempre più nuovi candidati, è un'evoluzione normale", aggiunge.