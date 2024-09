Denzel Dumfries, intercettato da Sky Sport a un'ora dalla sfida contro il City, ha parlato così: "Ci siamo, nuova stagione, nuova Champions League. Il City è una grande squadra, dobbiamo rispettarli ma siamo concentrati sulla vittoria, proviamo a vincere".

Rivincita della finale di Istanbul? "No, quello è il passato, era stagione diversa, avevamo fatto un’ottima annata. Dobbiamo accettare quel risultato, ora siamo concentrati su questa. L'attacco del City fa paura? L’Inter è molto conosciuta per la sua ottima difesa, abbiamo fiducia nelle nostre capacità e siamo pronti per la sfida di oggi", ha concluso convinto Dumfries.