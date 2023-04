Raggiunte le semifinali di Champions League, Denzel Dumfries si sofferma davanti alle telecamere di Inter TV per un'analisi a caldo dopo Inter-Benfica: "La qualificazione è il miglior regalo di compleanno per me, l'obiettivo era passare il turno e sono molto contento".

Il Benfica non aveva mai perso prima dell'Inter, questo rende il traguardo ancora più bello?

"È una grande squadra, conosco bene il loro allenatore e sapevo che non sarebbe stato facile. Sono molto orogoglioso dei miei compagni. Dobbiamo andare avanti così, anche in campionato".

Cosa provi ad aver raggiunto questo traguardo davanti ad un San Siro così?

"L'atmosfera era incredibile. Ora sono molto stanco ma orgogioso, dobbiamo chiudere in bellezza questa stagione".