"Il calendario dell'Inter non è semplice, lo ha dimostrato anche la partita di ieri. Tutto è in discussione, a livello di pubblico diventa ancora più entusiasmante, qualche tifoso soffrirà un po' di più ma è nella logica delle cose". Così Roberto Donadoni ha commentato a Radio Anch'io Lo Sport quanto visto nella gara di ieri al Dall'Ara tra Bologna e Inter. "Credo che il pregresso in termini di impegni abbia un suo peso. Il calendario da qui alla fine ha un altro peso e quindi il Napoli indiscutibilmente può avere qualche vantaggio rispetto all'Inter, però sono giocatori abituati a combattere e raggiungere obiettivi per cui sarà una bella lotta".

"Il Milan? La partita contro l'Inter diventa una deadline, quando si è costretti a dover fare risultato per salvare la stagione le cose si complicano ulteriormente. Un ulteriore passo falso sarebbe la chiusura di una stagione deficitaria. Mi auguro così non sia, ma sono curioso di vedere", aggiunge Donadoni.

Riguardo ai calendari, l'ex ct azzurro commenta: "Quando si gioca così tanto è normale ci siano problemi fisici. Diventa una gestione veramente complicata. Come puoi avere una preparazione adeguata quando giochi così tanto fin dall'inizio. Allora si rimedia prendendo più giocatori, ma poi si creano difficoltà a livello di umori e motivazioni, diventa un lavoro molto complicato. Credo si stia giocando troppo e questo va a discapito della qualità del gioco e della salvaguardia degli atleti".