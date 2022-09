Iniziati gli impegni delle Nazionali e con la conseguente pausa del campionato italiano, il baricentro delle varie conversazioni calcistiche si sposta quasi tutto sull'Italia di Roberto Mancini che qualche giorno fa ha lanciato l'allarme 'attaccanti'. A parlarne con i colleghi di TMW Radio è l'ex calciatore Angelo Domenghini che in merito all'abbondanza di centrocampisti e la carenza in altri reparti in Nazionale risponde: "Penso che sia abbastanza semplice. Dobbiamo semplicemente valutare le campagne acquisti che si fanno durante il campionato. Arrivano solo stranieri e la situazione peggiora ogni anno di più. Qui non si possono fare miracoli nei settori giovanili. Di difensori ad esempio ne abbiamo tantissimi, dobbiamo avere solo il coraggio di farli giocare".