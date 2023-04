Domani, i club europei lanceranno una mossa importante per combattere il progetto Super League. Secondo quanto riportato in Francia da RMC Sport, sarà fondata a Bruxelles, in Belgio, l'UEC, l'Unione dei Club Europei.

Sarà una nuova associazione creata con l'obiettivo di rappresentare tutte le società calcistiche europee, sotto la conduzione del segretario generale Dennis Gudasic e gli avvocati Katarina Pijetlovic e Gareth Farrelly. Una sorta di sindacato per i club europei, che vuole correggere le disparità nella governance del calcio del Vecchio Continente. L'UEC, che conterebbe sul supporto anche del presidente della Liga Javier Tebas ed è osservato con interesse anche dai club della Premier League, potrebbe lavorare di pari passo con l'ECA, in quanto lavora per obiettivi diversi.