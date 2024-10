Quella di domani al Castellani sarà una sfida al sapore di amarcord per ben quattro giocatori dell'Inter che nel loro passato hanno vissuto tappe anche di una certa rilevanza ad Empoli. Spicca ovviamente il nome di Kristjan Asllani, lanciato proprio dal club biancoazzurro e che all'Inter a San Siro ha segnato il suo primo gol in Serie A nella stagione 2021-2022, prima di approdare in nerazzurro. È passato dalla città toscana anche Piotr Zielinski che, in una biennale esperienza in prestito dall'Udinese, ha vestito la maglia azzurra in 66 occasioni tra il 2014 e il 2016, mettendo a referto 5 reti prima del passaggio al Napoli.

Empoli tappa della carriera da professionista anche per Federico Dimarco, che visse il giorno del suo debutto in Serie A proprio in una sfida contro gli avversari di domani dell'Inter nel maggio del 2015, e per Davide Frattesi, all'ombra della Collegiata di Sant'Andrea nella stagione 2019-2020 dopo l'annata all'Ascoli: la sua annuale avventura culminerà nel primo turno dei playoff, con un totale di 41 incontri disputati - compresi i 3 in Coppa Italia - e 5 gol.