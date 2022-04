Tim e DAZN a un passo dall’accordo sulla trasmissione delle partite della Serie A. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, la trattativa fra le due società è in dirittura d’arrivo, anche se restano ancora alcuni dettagli da limare. DAZN sarebbe disposta a concedere uno sconto sostanzioso a Tim per i diritti tv 2021-2024, con la cifra che scenderebbe da 340 a 100 milioni annui. In cambio, la telco rinuncerebbe all’esclusiva sulla distribuzione con DAZN, il che permetterebbe alla piattaforma Ott di poter stringere accordi di distribuzione con altri operatori, in primis Sky. Ma occhio anche a potenziali new entry come Amazon, che potrebbero essere prese in considerazione in caso di mancata intesa con la piattaforma di Comcast.