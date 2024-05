Manca sempre meno a Euro 2024, torneo che vedrà la Nazionale italiana scendere in campo per difendere il titolo vinto nel 2021. Una responsabilità che Federico Dimarco conosce bene, nonostante non fosse nel gruppo che ha trionfato a Wembley: "Ci si aspetta sempre tanto dall'Italia perché abbiamo una storia importante alle spalle", ha dichiarato a Sky Sport l'interista. Prima di parlare della filosofia di calcio portata in azzurro dal ct Luciano Spalletti: "Il nostro è un calcio molto propositivo, si va forte. L'allenatore ci ha dato belle indicazioni, che ovviamente ci teniamo per noi (ride, ndr). Siamo veramente contenti. Spalletti insegna tanto, vuole subito dare un'impronta alla squadra come fanno i grandi allenatori".