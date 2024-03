Federico Dimarco ha parlato ieri sera anche ai microfoni della Domenica Sportiva. "Siamo vicini ma di calcoli non ne facciamo. Spiace solo non aver vinto perché abbiamo approcciato alla grande dal mio punto di vista. Può capitare prendere gol negli ultimi 15', è stata anche un po' la stanchezza dei 120' di Madrid", dice l'interista.

"Non dobbiamo fare calcoli, pensiamo gara per gara e a fine anno tireremo le somme - prosegue -. Distanza tra noi e le top in Europa? Per me l'Atletico è forte, molti forse lo sottovalutano. A me hanno dato l'impressione di essere una squadra a livelli altissimi. Ovvio che City e Real siano ancora sopra, ma sta tutto a noi. In finale col City siamo stati alla pari, penso sia un fattore di maturità. In certi momenti devi sfruttare le occasioni che ti capitano. Forse loro sono più abituati a partite così, ma è un percorso di crescita. L'anno scorso nessuno ci aspettava in finale, quest'anno sei uscito agli ottavi ma deve essere una crescita continua. Vuol dire che quest'anno non eravamo pronti per andare allo step successivo. Se sogno lo scudetto nel derby? I sogni me li tengo per me, poi vediamo..."