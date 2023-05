Federico Dimarco arriva subito dopo Lautaro Martinez ai microfoni di Sport Mediaset per celebrare la vittoria in Coppa Italia: "Sapevamo di affrontare una squadra di valore, per noi significa tantissimo perché non è mai facile ripetersi. Siamo contentissimi di averlo fatto, ora penseremo di partita in partita per prepararci al meglio all'ultima finale. Dedico la vittoria ai miei familiari e a questo pubblico, che ci segue ovunque ed è molto importante per noi".