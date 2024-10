"Non è stato facile con i primi due cambi nel primo tempo, però siamo stati bravi e abbiamo fatto una gara importante. È una vittoria che pesa". Parole di Federico Dimarco, raggiunto da SportMediaset ieri sera dopo il triplice fischio di Roma-Inter.

Aggiornamenti sulle condizioni di Calhanoglu e Acerbi?

"Non faccio il dottore, non lo so. Vedremo domani".

Avete tirato fuori il cinismo dell'anno scorso?

"Sapevamo che era difficile, ma penso si sia vista una grande Inter che ha portato a casa tre punti su un campo difficile".

Quanto è importante questo risultato in vista della settimana in arrivo?

"Importantissimo, ma prima della Juve dobbiamo pensare allo Young Boys".

Si può dire che il Derby d'Italia è importante per lo scudetto?

"Ho già detto che pensiamo partita per partita, prima lo Young Boys e poi la Juventus".

Cosa deve fare Lautaro per vincere il Pallone d'Oro?

"Non spetta a me dirlo, ci sono altri giocatori in forma strepitosa che hanno fatto una stagione devastante. Lui ha fatto una grande stagione e merita di star lì. Ha il Pallone d'Oro dello spogliatoio? Noi lo sosteniamo sempre perché è un nostro compagno e soprattutto il nostro capitano".