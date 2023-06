Dopo 50 anni esatti dall'ultima apparizione, domenica scorsa il Lecco, superando per 3-1 il Foggia nella finale dei playoff di ritorno di Serie C, ha conquistato la promozione in Serie B. Momento di grande euforia per il popolo bluceleste e grande soddisfazione per il presidente del club manzoniano Paolo Di Nunno, che ai microfoni di Tuttosport spiega quale sarà la strategia sul mercato per l'annata del ritorno in cadetteria: "Non abbiamo il direttore sportivo. Ho otto figli, due di loro - Cristian e Gino - i più a contatto col mister sapranno fare le scelte migliori.

La nostra forza è stata il gruppo che verrà preservato. Il capitano Giudici, Lepore, Battistini e tanti altri sono convinto che si faranno valere anche in B. Tra i rinforzi vorrei una mezza dozzina di giovani che pescheremo da Inter, Milan, Juventus e Atalanta, che ci ha dato Zuccon, che proveremo a trattenere come Girelli arrivato dalla Cremonese e Bianconi, prestato a gennaio dall'Ancona".