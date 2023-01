In queste ore tiene banco in casa Tottenham, e non solo, la questione relativa al futuro di Antonio Conte, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con gli Spurs. L’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, non ha dubbi su come andrà a finire: “Credo che l’avventura di Conte al Tottenham finirà a fine campionato”. L’ex allenatore dell’Inter era stato accostato alla Juventus, anche se la penalizzazione subita, in attesa della conclusione dell’inchiesta relativa alla manovra stipendi, potrebbe cambiare tutto.