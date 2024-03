Il domino di allenatori che si scatenerà in Europa a fine stagione non riguarda, almeno per il momento, Simone Inzaghi, il cui futuro sulla panchina dell'Inter non è assolutamente in discussione, a differenza di quello di altri colleghi anche illustri. "Inzaghi si sta meritando gli elogi del suo pubblico, ma anche a livello internazionale: pensate ad Henry che lo ha definito l'allenatore del momento - ha spiegato Gianluca Di Marzio a Sky Sport -. Un anno fa Inzaghi era in dubbio e criticato, si parlava di esonero. Questo mi fa dire che serve equilibrio in queste situazioni, in cui è fondamentale la protezione del club".