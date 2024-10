Michele Di Gregorio, portiere della Juventus convocato da Luciano Spalletti per le gare di Nations League contro Belgio e Israele ha parlato ai microfoni di RAI Sport dal ritiro di Coverciano. Esprimendo in primo luogo la felicità per il suo attuale momento: "Sono felice di essere alla Juventus, di aver trovato il mister, lo staff e una società così, ma adesso sono in Nazionale e voglio godermi questa settimana al massimo, perché ho desiderato tanto essere qui".

Non manca però un pensiero all'Inter, squadra dove il portiere è cresciuto: "Ho fatto in nerazzurro tutto il percorso nel settore giovanile, ho trovato belle persone, mi sono stati vicini quando mi ha lasciato mio papà, li sento ancora, a livello umano sono molto legato alle persone che ho conosciuto lì".