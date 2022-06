Antonio Di Gennaro ha parlato di Bastoni e Gnonto nel suo intervento sulle frequenze di TMW Radio . "Bastoni via a 70 milioni? A quella cifra si vende tutto. Sono davvero tanti. I prezzi sono questi per le squadre importanti, in Italia nessuno può spendere certe cifre - le sue parole -. Sappiamo poi l'Inter che deve rientrare da certe cifre. Tra Bastoni e Barella non so chi sacrificherei. Su Lautaro non avrei dubbi, lo terrei tutta la vita".

"Gnonto ha mandato un messaggio, bisogna avere il coraggio di giocare e farli giocare questi giovani - ha aggiunto -. Troppi elogi? Si vada con calma ma dobbiamo dirlo che ha rischiato, ha avuto la sua occasione. E' andato in Svizzera per mettersi in gioco e sta facendo bene. Lì si lavora sulle competenze, qui no. E' normale che si hanno difficoltà a giocare partite importanti, ma farebbero fatica con Dzeko e Lautaro in tanti, magari anche Scamacca. Lui è andato in Svizzera per avere più spazio".