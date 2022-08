La nuova moda tra i calciatori belgi è il numero 90. In particolare, tra quelli approdati in Serie A: sulla scia di Romelu Lukaku e Charles de Ketelaere, infatti, anche Cyriel Dessers, nuovo attaccante della Cremonese nato in Belgio ma Nazionale nigeriano, ha scelto come numero di maglia quello della 'paura'. Se per semplice spirito di emulazione o per un altro definito motivo, il giocatore non lo ha ancora chiarito.